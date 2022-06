Vakbonden voeren actie tegen mogelijke privatisering AZ Sint-Jan Brugge

De bonden zijn niet tegen een fusie van de 2 Brugse ziekenhuizen, maar wel tegen een privatisering van de zorg. Ze vinden dat het AZ Sint-Jan toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg biedt, dankzij het openbare karakter van het ziekenhuis en willen dat dat ook na een eventuele fusie zo blijft.

"De druk om de openbare zorg- en welzijnssector te privatiseren neemt toe", klinkt het bij de vakbonden. "De beslissing van het stadsbestuur van Oostende om campus H.Serruys uit het AZ Sint-Jan te trekken en te privatiseren met het AZ Damiaan van Oostende is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het AZ Sint-Jan. We willen niet dat in Brugge dezelfde beslissing genomen wordt." Er is in Brugge sprake van een fusie van het AZ Sint-Jan met het privé-ziekenhuis AZ Sint-Lucas. "Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten", vinden de actievoerders. "Niet de zorg maar de winst komt centraal te staan."

Tijdens de actie werden pamfletten uitgedeeld aan het personeel en de bezoekers om hen te sensibiliseren. Daarna werden de personeelsleden nog getrakteerd op ijsjes.