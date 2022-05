Viervoudig moordenaar Alexander Dean tekent cassatieberoep aan tegen veroordeling

De advocaten van Alexander Dean, Johan Platteau en Brecht Horsten, hadden tijdens het proces kritiek op het verslag dat de gerechtssychiaters over hun cliënt hadden opgesteld. Ze vonden dat er fouten zijn gemaakt tijdens het psychiatrisch onderzoek en vroegen een nieuw onderzoek. Maar dat vond het hof van assisen niet nodig.

"We tekenen in elk geval cassatieberoep aan tegen de veroordeling van Alexander Dean", zegt Johan Platteau. "Het is nu afwachten wat het hof van cassatie zal beslissen." Cassatie is mogelijk als er een procedurefout is gemaakt. Of dat het geval is of niet, moet het hof van cassatie nu onderzoeken. Als het zou beslissen om de veroordeling van Alexander Dean te verbreken, dan betekent dat dat het proces moet overgedaan worden, in een ander hof van assisen dan dat van Brugge.