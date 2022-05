Rusland of toch Europa zelf: wie zal het meeste lijden onder het invoerverbod op olie?

"Europa voert zo maximaal de druk op Rusland op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen", schreef Charles Michel op Twitter. "Dit raakt de Russische mogelijkheid om de oorlog te financieren recht in het hart", zei ook premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens De Croo heeft een olie-embargo ook meer effect dan een embargo op de invoer van gas. "De opbrengsten voor Rusland zijn ongeveer 30 miljard euro per jaar voor olie, voor gas is dat maar 20 miljard. Deze boycot is echt zeer vergaand en moet de Russen pijn doen." Maar doet het dat ook?