Zomer van Antwerpen maakt nieuw zomerprogramma bekend: "Meer dan 800 activiteiten op 30 locaties"

De Zomerbar die aan de Sloepenweg bij de Scheldebocht lag, verhuist naar park Groot Schijn in Deurne omdat er op de oude locatie momenteel werken aan de gang zijn. “We hebben dat park gekozen omdat het een nieuw park is dat nog niet zo bekend is bij het publiek en ook goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We merkten dat dat bij de vorige locatie minder het geval was”, zegt de organisator nog.