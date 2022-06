150-tal militairen voor legeroefening in Mol: “Je hoeft niet te schrikken als je ze tegenkomt”

Vannacht vindt er in Mol een militaire oefening plaats van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers. Vooral in de omgeving van het Reuzels Bos, Postel en 7 Heerlijkheden in Mol, en Russendorp in Lommel kunnen inwoners militairen tegenkomen. De oefening in Mol maakt deel uit van een meerdaagse oefening van het Belgische leger, die zich zowel over de provincie Antwerpen als Limburg begeeft.