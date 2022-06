"30 dagen minder wagen": 5.200 Vlamingen geven de auto deze maand vrijaf 

Van alle Vlaamse enthousiastelingen woont een derde in de provincie Antwerpen, 28 procent in Oost-Vlaanderen, 19 procent in Vlaams-Brabant en 16 procent in West-Vlaanderen. Limburg geeft de auto weinig rust, want slechts 6,5 procent van de deelnemers is Limburger. Zes op de tien deelnemers woont in grotere steden.