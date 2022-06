3M belooft inwoners van Zwijndrecht saneringscampagne en wil grond tot 75 centimeter diep afgraven

Waar de vervuilde grond dan naartoe moet is voorlopig niet duidelijk. 3M geeft toe dat dat een bezorgdheid is die het bedrijf, samen met onder andere Oosterweel deelt. Er is wel degelijk een beperking in de verwerkingscapaciteit van vervuilde grond en daar zal rekening mee moeten gehouden worden in het saneringsplan.

Een reële timing vooropstellen is daardoor zeer moeilijk, maar dat het hele project jaren zal duren is nu al duidelijk.