43 bewoners van serviceflats in Eeklo moeten verplicht verhuizen binnen 2 maanden, stad zoekt oplossing

Sommige bewoners zijn nog redelijk zelfstandig, en die zouden eventueel naar een sociale woning kunnen, "maar in Eeklo zal dat niet lukken", stelt de burgemeester. De anderen, veelal ouderen die zorg nodig hebben, moeten binnen de 2 maanden een nieuwe serviceflat zoeken. "Het is verwerpelijk dat zij maar 2 maanden de tijd krijgen. Een nieuwe woning zoeken is heel moeilijk, zeker voor mensen die geen familie hebben. Maar we kunnen proberen die periode van 2 maanden te verlengen."