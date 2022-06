Burgemeester De Panne vraagt maatregelen voor meer verkeersveiligheid op E40: "Het is een tikkende tijdbom"

Een structurele oplossing voor de file, onder de vorm van een omleidingsweg, is niet voor meteen. Burgemeester Degrieck vroeg de gouverneur van West-Vlaanderen wel al om een overleg met de Franse prefect rond de grenscontroles. “Maar ook de wegbeheerder moet dringend maatregelen nemen”, aldus de burgemeester. “Die zou mobiele signalisatie kunnen plaatsen om de files aan te kondigen en een snelheidsverlaging in kunnen voeren tot 90 kilometer uur voor personenwagens en tot 70 kilometer per uur voor vrachtwagens tussen Veurne en de Franse grens in de richting van Frankrijk.” Degrieck wil op dat deel van de snelweg ook een inhaalverbod voor vrachtwagens.