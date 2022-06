Eerste mobiele gezondheidswerker in Aalst: "Wie zorg mijdt of mist, heeft een zetje nodig"

"Onze diensten kennen sowieso wel mensen die betere geestelijke gezondheid nodig hebben", zegt schepen voor Sociale Zaken Sarah Smeyers. "Dus met die mensen kan Janes al proberen een gesprek te hebben. Maar hij zal in 6 wijken ook andere mensen met een zorgnood zoeken. Dat zijn mensen die moeilijk in contact komen met de gewone hulpverlening. Dat kan zijn omdat ze hun weg niet kennen, financiële problemen hebben, of omdat ze de drempel te hoog vinden. Zeker door de coronacrisis zijn sommige mensen nog meer in een isolement geraakt, en kennen ze de weg naar hulp niet."

"Het is ook nog altijd een taboe voor veel mensen, waardoor ze zelfs geen moeite doen om hulp te zoeken", gaat Smeyers verder. "Zeker voor hén starten we nu dus met mobiel welzijnswerk. We trekken er jaarlijks 80.000 euro voor uit, en als de resultaten over 4 jaar positief bevonden worden, dan rollen we het mobiele welzijnswerk uit over de hele stad."