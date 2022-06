Abdij van Grimbergen opent  bierbelevingscentrum: "We moeten fier zijn op onze biercultuur"

"Na 5 jaar werken is dit belevingscentrum het sluitstuk van de oprichting van de microbrouwerij, de bierkruidentuin, het hoppeveld en de opleiding van de bierambassadeurs in Grimbergen", vertelt pater Karel Stautemas, die tevens abdijbrouwer is. In het bierbelevingcentrum bij de abdij van Grimbergen zullen bezoekers meer te weten komen over het 'Grimbergen'-bier, maar ook over ander bier. "We moeten verder kijken dan eigen navelstreng", aldus pater Karel. "We leven in een land met een fantastische biercultuur en daar moeten we fier op zijn. Als abdij van grimbergen willen daar ook op inzetten."