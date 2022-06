PODCAST -Afghaanse dokteres getuigt over schrikbewind taliban: "Ik heb niet zeven jaar gestudeerd om nu thuis te blijven" 

In de nieuwe aflevering van de podcast Vranckx & Byloo getuigt een Afghaanse dokteres die net is afgestudeerd over de impact van de nieuwe regels die de taliban opleggen aan vrouwen. Die mogen niet meer alleen de straat op, moeten hun gezicht bedekken en meisjes mogen niet meer naar school. "Ze proberen vrouwen te wissen uit de samenleving." Beluister de podcast hier of op VRT NU.