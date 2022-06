Amnesty: "Leger van Myanmar maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden tegen minderheden in oostelijke deelstaten"

Geweld tegen de Karen en de Karenni is geen uitzondering en ook de andere minderheden in Myanmar kregen het historisch zwaar te verduren. Het Myanmarese leger is de speerpunt van het nationalisme van de Bamar of Birmaanse meerderheid, de dominante groep in Myanmar.

Dat leger heeft een lange traditie van geweld tegen minderheden. Het meest bekende geval is dat van de verdrijving van de Rohingya uit de westelijke deelstaat Rakhine naar buurland Bangladesh. Daar zitten nu al meer dan een miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen. Ook andere minderheden zoals de Chin in het westen en de Kachin in het noorden zijn recent het mikpunt geweest van militaire campagnes. Ook bij die groepen zijn gewapende milities actief die het Myanmarese leger bevechten.