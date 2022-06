Modestudent Gabrielle Szwarcenberg uit Antwerpen mag nieuw uniform Brussels Airlines ontwerpen

Het cabinepersoneel, luchthavenpersoneel en piloten van Brussels Airlines zullen vanaf de zomer van 2023 een nieuw uniform dragen. Om het uniform te ontwerpen, ging de luchtvaartmaatschappij in zee met de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. “Het is enorm snel gegaan. We zijn begonnen met een selectie van 5 studenten en we hebben allemaal onze eigen voorstellen en ontwerpen gegeven. Uiteindelijk ben ik als winnaar gekozen”, zegt Gabrielle trots.