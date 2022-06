Clanleider in laatste woord op proces-Aquino: "Ik heb geschoten, maar u moet geen verhalen verzinnen over gijzeling"

De advocaat-generaal, de aanklager in dit proces, houdt zijn repliek. "Ik herhaal de woorden die hier al gezegd zijn: luister niet naar hun woorden, kijk naar hun daden. Zeker in het geval van deze 5 pinokkio's", aldus aanklager Patrick Boyen. Volgens Boyen zijn alle 5 schuldig aan gijzeling met de dood tot gevolg. "Er waren schietensklare wapens, ze wisten alle 5 dat het om een gijzeling ging", aldus Boyen.

"Er moet juridisch enkel vastgesteld worden dat de dood het gevolg is van de gijzeling, het is niet nodig om aan te duiden wie precies geschoten heeft. U kan wel rekening houden met ieders aandeel bij de bepaling van de straf per individu", zegt Boyen aan de jury. Volgens de aanklager kunnen de feiten niet geherkwalificeerd worden naar "diefstal met geweld", want die zouden verwijzen naar feiten op een andere locatie dan die hier op het proces voorliggen.

"Het tijdstip van de feiten die hier voorliggen heeft plaatsgevonden op 27 augustus op die bewuste weg in Opglabbeek, de zogezegde diefstal zou op een andere locatie geweest zijn", aldus Boyen. "Het zou ook moeten dat het geweld bij de diefstal gepleegd was, maar er was toen geen diefstal. Conclusie is: de feiten zijn een gijzeling, geen diefstal".