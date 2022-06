Basisschool in Sint-Gillis vervangt Moeder- en Vaderdag door Ouderdag

Go!-basisschool Balder heeft in totaal drie vestigingen in Brussel. Twee in Sint-Gillis, en een derde in Ukkel. De ouders en voogden van de leerlingen van de school worden vandaag verwelkomd op de school in Sint-Gillis en krijgen een uitgebreide rondleiding. "We gaan eerst samen met de ouders gezellig een koffietje drinken en iets eten op de speelplaats", legt Belgin uit. "We hebben daarvoor foodtrucks voorzien. Zo wordt het een mini-schoolfeest. Ten slotte hebben we ook een bus ingelegd om de ouders rond te leiden langs de verschillende vestigingen van de school."