Generator ontploft in NAVO-communicatiecentrum Kester, schade blijft beperkt

In de zomer van 2019 was er ook al een grote machtsontplooiing aan de militaire basis, toen voor een terreuralarm. Bij het scannen van poststukken reageerde het detectiesysteem op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Na een controle door de ontmijningsdienst DOVO bleken in het pakket datumstempels te zitten. Een bepaalde stof in de inkt had het systeem in de war gebracht.