Bekende grot met rotskunst in Spanje is meer dan 50.000 jaar lang gebruikt door mensen in de prehistorie

De site levert een ongelooflijke geschiedenis op van menselijke activiteit in Spanje en samen met gelijkaardige sites - er zijn meer dan 30 andere grotten in het gebied met geijkaardige schilderingen - maakt ze van het Iberisch Schiereiland een erg belangrijke plaats voor het onderzoek naar het verre verleden van de Europese cultuur, aldus de onderzoekers.

"Ons onderzoek biedt een goed gestratificeerde - gelaagde - reeks van meer dan 50 radiometrische dateringen in Cueva de Ardales die de ouderdom bevestigt van paleolitische kunst van meer dan 58.000 jaar geleden", voegden de onderzoekers eraan toe. "Het bevestigt ook dat de grot een plaats was waar speciale activiteiten verbonden met kunst plaatsvonden, aangezien er talrijke fragmenten van oker ontdekt werden in de niveaus van het Middenpaleolithicum."

Oker is een natuurlijke, voornamelijk rode kleurstof die in de prehistorie gebruikt werd voor rotsschilderingen en rituelen. Het Paleolithicum of de Oude Steentijd loopt van zo'n 2,5 miljoen jaar geleden tot het einde van de laatste ijstijd, zo'n 11.700 jaar geleden. Het Middenpaleolithicum loopt van zo'n 300.000 tot 30 à 40.000 jaar geleden.

De studie over de eerste opgravingen in de grot is gepubliceerd in PLoS ONE. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Public Library of Science.