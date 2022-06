Minister Weyts wil kwaliteit onderwijs verbeteren met bindende proef voor beginnende leerkrachten

Maar ook de leerlingen wil minister Weyts beter opvolgen, zowel in het lager als in het secundair onderwijs. "Ik wil dat we jaarlijks een vinger aan de pols kunnen houden en de kwaliteit van ons onderwijs kunnen monitoren, zeker op het vlak van Nederlands en wiskunde." De oplossing: identieke proeven voor leerlingen in heel Vlaanderen op vier verschillende momenten in hun schoolcarrière. "We willen dus Vlaanderen-brede proeven kunnen organiseren die gelijk zijn in alle scholen in heel Vlaanderen: in het 4e en 6e leerjaar en in het 2e en 6e jaar secundair."

Dat is volgens hem niet alleen nuttig om de evolutie van de onderwijskwaliteit te meten, maar ook omdat scholen zich dan kunnen vergelijken met "vergelijkbare scholen". "Ik denk dat elke school wel wil weten of zij het beter of minder goed doen", aldus de minister. Bijsturen kan dan, bijvoorbeeld met hulp van de inspectie.

"De afgelopen 20 jaar is het fout gelopen met de kwaliteit van ons onderwijs", geeft Weyts toe. "Het gaat er niet over wie verantwoordelijk is voor de achteruitgang. Wel over wie verantwoordelijk is voor de vooruitgang."

Daarnaast wil de minister ook zo snel mogelijk werk maken van nieuwe eindtermen voor het lager onderwijs.