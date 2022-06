Meer geld voor zorgsector: premie voor gespecialiseerde verpleegkundigen, betere verloning en hogere eindejaarspremies

Hij trekt 500 miljoen euro uit voor de uitrol van het zogenoemde IFIC-systeem, een nieuw functiemodel waarbij personeelsleden in de zorgsector worden betaald op basis van hun taken, en niet meer op basis van hun diploma. Daardoor zullen nieuwe personeelsleden een beter loon krijgen. "Zo kan een zorgkundige of een administratieve medewerker raadpleging er bij de start van zijn of haar carrière 8 procent op vooruit gaan", zegt Vandenbroucke.

Daarnaast komt er een verhoging van de eindejaarspremie in de privésector en de attractiviteitspremie in de openbare sector, tot 400 euro bruto voor wie voltijds werkt. Die maatregel is goed voor zo'n 100 miljoen euro en geldt voor alle federale zorgpersoneel. De premie zal telkens in december worden uitbetaald, eind dit jaar voor de eerste keer.

Nieuw is ook dat personeelsleden in de zorg 2 dagen verlof om dwingende redenen - bij ziekte of een ongeval bijvoorbeeld - zullen kunnen nemen, met behoud van loon.