Amerika gaat dan toch geavanceerd raketsysteem leveren aan Oekraïne

Nochtans had president Biden eerder deze week verklaard dat de Verenigde Staten geen raketsystemen zouden leveren die het Russische grondgebied zelf zouden kunnen treffen. Maar elk raketsysteem kan natuurlijk grenzen oversteken. De raketten op het HIMARS-systeem kunnen in principe 70 kilometer overbruggen.

Maar de Oekraïners zouden aan de Amerikanen hebben verzekerd dat ze de Amerikaanse raketten niet gaan afvuren op Rusland zelf. Bedoeling is dat de wapens zullen worden ingezet in de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne, waar het Oekraïense leger hevig strijd voert met Russische troepen en waar Rusland recent enkele strategische plaatsen heeft veroverd.

Het geavanceerde raketsysteem maakt deel uit van een groter Amerikaans hulppakket aan Oekraïne, goed voor zo'n 700 miljoen dollar. De Oekraïners zouden zeker twee weken training nodig hebben om met het systeem te kunnen werken. Maar, zo benadrukt president Biden: "We moedigen Oekraïne niet aan of we stellen hen niet in staat om buiten hun grenzen toe te slaan. We willen deze oorlog niet verlengen enkel en alleen om Rusland pijn te doen".