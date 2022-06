Boek over Christiane Thijs, de jonge vrouw die veel te vroeg stierf aan asbestose, beroert Sint-Niklaas nog steeds

De vele gesprekken met de slachtoffers leidde uiteindelijk naar de familie van Christiane Thijs. Zij overleed in 1988, amper 45 jaar oud, en het boek vertelt het leven en dood van deze moedige vrouw. Als jong meisje waste zij de kleren van vader Frans die in de asbestfabriek van Scheerders in Sint-Niklaas werkte. Door het uitkloppen van de kledij en stofmaskers kwam er asbeststof vrij en 30 jaar later kreeg Christiane haar gruwelijk doodsvonnis te horen: Longvlieskanker, het kwalijke mesothelioom!

Op 15 januari 1988 sterft Christiane Thijs ’s middags in de armen van haar ouders terwijl haar man Romain en dochter Marleen zich naar huis spoeden. “Zij kwamen te laat. De tijd is machteloos,” schrijft Johan de Vos in zijn ontroerend werk.