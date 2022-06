Lokers Hoedhaarproject even in de wacht: "Extra bodemonderzoek nodig na alarmbel over vervuiling"

Het grote bouwproject op de Lokerse Hoedhaarsite ligt even stil. Er is eerst extra bodemonderzoek nodig, vóór de bouw van nog meer woningen. Want uit onderzoek van bovengehaalde grond blijkt dat de vervuiling er toch hoger is dan toegelaten. Nochtans had OVAM die grond gesaneerd vóór de Waasse Landmaatschappij de grond kocht in december 2021.