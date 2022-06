Andrée Geulen (100) is overleden, de verzetsstrijder uit Brussel die duizenden Joodse kinderen redde tijdens WO II

Andrée Geulen was een jonge lerares in Brussel toen ze in 1942 besloot om lid te worden van de verzetsgroep Joods Verdedigingscomité. Het waren de gele sterren die Joodse kinderen moesten dragen op school die haar tot actie aanzetten. Samen met de andere leden van het verzet liet Geulen meer 2000 Joodse kinderen onderduiken om te ontsnappen aan de deportaties door hen onder te brengen bij katholieke families en in kloosters.



Ook na de oorlog bleef Andrée Geulen zich engageren: ze probeerde de kinderen en hun ouders weer samen te brengen, ook al bleken veel weeskinderen te zijn als gevolg van de Holocaust. Tot aan het eind van haar leven onderhield ze warme contacten met hen. Geulen werd voor haar engagement meermaals onderscheiden.

Ze werd gehuldigd als "Rechtvaardige onder de Volkeren" (1989) en "Mensch van het jaar" (2004). In 2007 kreeg ze het ereburgerschap van de staat Israël in Yad Vashem, het memoriaal van de Holocaust in Jeruzalem. Op 12 maart 2022 werd Geulen benoemd tot ereburger van Elsene. Ze is 100 jaar oud geworden.