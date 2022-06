Koreaanse popsensatie BTS kaart anti-Aziatisch racisme aan bij VS-president Biden: "Anders zijn is niet verkeerd"

In maart vorig jaar kwamen 6 Aziatische vrouwen om bij verschillende schietpartijen in Aziatische wellnesscenters en massagesalons in en rond de stad Atlanta. Ook toen lieten de popsterren van BTS al van zich horen, ze lanceerden onder meer de hashtags #stopasianhate en #stopaapihate.



"Anders zijn is niet verkeerd. Gelijkheid begint pas wanneer we onze verschillen omarmen. Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis en we hopen dat vandaag een stap voorwaarts is in het begrijpen en respecteren van iedereen als een waardevol persoon", klonken de leden van BTS gisteren hoopvol.