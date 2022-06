Check: Neen, Oekraïense tweekleur wordt niet toegevoegd aan alternatieve regenboogvlag

Maar wat velen niet leken door te hebben, was dat de afbeelding die ze deelden juist een kritiek was op de toevoeging van minderheidsgroepen in de officiële LGBTQ+-vlag. De "nieuwe" vlag werd zondag 22 juni voor het eerst gepost door een anoniem Twitteraccount met de naam @ARYANFAGGOT.

Dat was als antwoord op een tweet van het antiracistisch platform Project DROC. Toen een twitteraar een foto postte van zijn in regenboogkleuren geschilderde huis, wees het platform hem erop dat hij de oude kleuren had gebruikt. In 2018 werd de regenboogvlag in sommige kringen immers uitgebreid met diagonale wit-roze-lichtblauwe strepen voor de transgendergemeenschap en zwarte en bruine strepen voor mensen van kleur (in het Engels vaak aangeduid als POC of People of Colour, red.) binnen de LGBTQ+-gemeenschap.