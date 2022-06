Bevolking van China zal in 2022 voor het eerst in meer dan 50 jaar krimpen (met grote gevolgen wereldwijd)

Het totale vruchtbaarheidscijfer in China - het gemiddeld aantal geboorten per vrouw - lag eind jaren 80 op 2,6 – ruim boven de 2,1 die minimaal nodig is om het aantal sterfgevallen te vervangen en de bevolking op peil te houden. Maar in 1994 was dat cijfer al gedaald naar 1,6 tot 1,7, in 2020 bedroeg het nog amper 1,3 en vorig jaar zakte het zelfs tot 1,15.

Ter vergelijking: in Australië en de Verenigde Staten is het vruchtbaarheidscijfer 1,6 geboorten per vrouw, in de Europese Unie 1,5 en in België 1,6. In het vergrijzende Japan bedraagt het 1,3.

De daling is opvallend, omdat China in 2016 zijn eenkindbeleid heeft afgeschaft en vorig jaar zelfs een driekindbeleid heeft ingevoerd, ondersteund met belastingvoordelen en andere prikkels.