Crematorium Aalst wil aantal crematies verhogen: "Vraag wordt alsmaar groter"

Het crematorium van Aalst doet elk jaar iets meer crematies. "Die stijging is er overal, maar in Oost-Vlaanderen worden 4 van de 5 overledenen gecremeerd. Dat is toch wel een stuk meer dan in andere provincies. Daarom willen we een vergunning die ons toelaat om tot 3.600 crematies per jaar te gaan."

In het eerste coronajaar, 2020, heeft het bedrijf al bewezen dat het een hoger aantal crematies aankan. "Toen hadden we 3.400 crematies, en dat ging zonder probleem. Er waren geen overuren of extra mensen nodig. We hebben ook de nodige ruimte", legt De Backer uit.