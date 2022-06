Engie vraagt in brief dat regering mee betaalt voor verlenging kerncentrales en berging nucleair afval

Over dat nucleaire afval heeft de overheid nog altijd de knoop niet doorgehakt. Er is weliswaar een uitgebreid testlabo met de naam "Hades" in de ondergrondse Molse kleilagen, maar hoe diep en waar precies het hoogradioactieve afval zal worden geborgen, is nog niet beslist. Zelfs een buitenlandse bergingssite is nog mogelijk, eventueel in samenwerking met meerdere landen. Minister Tinne Van der Straeten berekende wel al dat de berging tot 40 miljard euro zou kosten.