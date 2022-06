Kroatië is klaar om de euro op 1 januari 2023 in te voeren, oordeelt de Europese Commissie

Om de euro in te voeren, moet de economie van het kandidaat-lid compatibel zijn met die van de rest van de eurogroep. In het rapport van de Commissie wordt daarom gekeken of de kandidaten voldoen aan vier voorwaarden:

De prijsstabiliteit in het land De gezondheid van de openbare financiën De stabiliteit van de omruilkoers tussen de nationale valuta en de euro De langetermijnrente

Voorts wordt gekeken of de wetgeving van de kandidaat in overeenstemming is met de regels van de Europese Centrale Bank en het Europees Stelsel van Centrale Banken.