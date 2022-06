Ex-Miss België Ilse De Meulemeester (51) moet één maand naar cel voor laster tegen frituurbaas in Antwerpen

Perdaems ging in beroep tegen zijn vonnis. “Het was haar broer die toen aan de deur stond. Mijn cliënt zat op dat moment in Spanje”, zegt meester Louis De Groote. De frituurbaas diende dan op zijn beurt een klacht in voor laster. De Meulemeester kreeg vorige week nog de schuld aan schriftvervalsing. Volgens de rechtbank vervalste ze de herkomst van de geschenken. Ze kreeg wel geen straf. Maar dat ze de klacht neerlegde om de burgerlijke partij te schaden, was niet te bewijzen volgens het openbaar ministerie. Ze vroegen om de vrijspraak.

De rechter oordeelde toch dat Ilse De Meulemeester zich schuldig maakte aan laster. Ze zou geweten hebben dat haar broer die nacht voor de deur stond. Haar andere broer verklaarde zelfs dat ze hem opbelde om daar haar beklag over te doen. Ze krijgt nu een effectieve celstraf van één maand en een boete van 3.000 euro voor lasterlijke aangifte.