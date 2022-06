Finland bouwt woning van de "echte" Kerstman om tot schuilkelder voor het geval Rusland ooit zou binnenvallen

Tienduizenden mensen bezoeken elk jaar het het bekende Finse kerstpark, Santa Claus Villlage, om de "enige echte" Kerstman te ontmoeten en foto's met hem te maken. In de spelonkachtige ondergrondse gangen bevinden zich het postkantoor van de Kerstman, de elfenschool, handwerkwinkels, kerstbomen en rendieren.

De oorspronkelijke functie van de locatie is echter allesbehalve feestelijk. Het kerstpark, dat in Rovaniemi in Lapland, de streek in het uiterste noorden van Scandinavië ligt, is een van de schuilkelders die Finland bouwde na de Eerste en Tweede Wereldoorlog om zich in de toekomst te kunnen beschermen indien nodig. Finland is vooralsnog geen NAVO-lid en is dus voor zijn verdediging op zichzelf aanwezen.