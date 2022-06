Gerecht valt binnen in stallen in Arendonk, Berlaar en Duffel: "Rijpaarden mogelijk in voedselketen terechtgekomen"

"Die microchips en registratie moeten toelaten om na te gaan waar een paard vandaan komt, hoe oud het is enzovoorts", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Die zaken zijn belangrijk om te weten, wanneer dieren ingezet worden als slachtpaard voor in de voedselketen of als hobbypaard. Het lijkt erop dat aan paarden systematisch een andere identiteit werd gegeven, om er meer geld uit te kunnen slaan. De kans bestaat dat die paarden in de voedselketen terecht zijn gekomen, in ons land of in een ander land. Dat is het grootste gevaar en dat zal nu voort onderzocht worden."