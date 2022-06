Pizzly's, scheiten, lijgers en teeuwen: zezels van Arendonk zijn niet enige mogelijke kruisingen tussen dieren

Om te snappen hoe een kruising tussen twee diersoorten mogelijk is, neemt bioloog Katrien Goossens ons mee terug naar de biologieles. “De evolutie is een belangrijk gegeven in dit verhaal. Je moet begrijpen dat als organismen zich voortplanten, er bij iedere nieuwe generatie kleine verschillen ontstaan met de vorige. Zo krijg je na honderdduizenden jaren organismen die er beduidend anders uitzien, te meer omdat ze op andere plekken in de wereld terecht zijn gekomen en daar andere eigenschappen nodig hebben om te overleven. Maar het verschil in DNA is vaak klein.”