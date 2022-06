Onderwijsexpert over wiskundecijfers: "Ingrijpen in organisatie van lerarenopleiding en weer focussen op de basis"

Dat 12-jarigen die op het punt staan om naar het secundair onderwijs te gaan minder goed scoren op de wiskundetoetsen, had Kim Bellens zien aankomen. Zij is als onderwijsonderzoeker verbonden aan het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van de Thomas More hogeschool.

"Die algemene daling van de onderwijskwaliteit is al enkele decennia bezig. Maar wiskunde is onze basiskennis, dus dan steigeren we net iets meer", vertelt Bellens in "Laat". "Wiskunde en taal vinden we de belangrijkste vakken omdat die de basis zijn om te kunnen deelnemen aan de samenleving en om complexere problemen op te lossen."