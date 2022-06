Koning Filip reist naar Congo: wordt dit een historisch kantelpunt? 

Niet alleen het politieke klimaat is wankel. Ook de alomtegenwoordige corruptie en andere bestuurlijke problemen kunnen niet worden ontkend. Tijdens het tijdperk Kabila beten veel westerse landen hun tanden stuk op de economische koers van de eigenzinnige president: die wendde zijn blik strak naar China. Nu is er opnieuw meer marge voor Belgische (en Amerikaanse en andere westerse) bedrijven om zaken te doen met Tshisekedi. Het is een gelegenheid die de zakenlui met beide handen zullen aanpakken. Maar hoe geloofwaardig, rechtlijnig en sterk is deze nieuwe president, ook al heeft hij goede banden met België? De eerste balans na drie jaar presidentschap is volgens waarnemers niet goed. Er waren veel beloftes, onder andere over gratis onderwijs, de aanpak van corruptie en meer veiligheid in het oosten. Maar als je met de Congolezen spreekt, zien ze maar weinig verandering. De sociale ongelijkheid is nog enorm, en de staat van beleg in het oosten van het land is uitgedraaid op een debacle, met meer onveiligheid, meer slachtoffers en meer vluchtelingen dan voorheen en zelfs een dreigend nieuw conflict met buurland Rwanda. Veel Congolezen voelen zich in de steek gelaten en zijn hun geloof kwijt in de Congolese politieke klasse.