Na het platencontract bij Jay-Z: Lous and the Yakuza mag voorprogramma van Coldplay spelen in België

Na debuutsingle "Dilemme" in 2019, boekt ze met opvolger "Tout est gore" meteen internationaal succes. Het nummer wordt opgepikt door "Queen of pop" Madonna, in een filmpje op sociale media. Dat levert haar een plek op in de prestigieuze Amerikaanse "The tonight show" van Jimmy Fallon, waar ze haar nummer live mag gaan voorstellen. Een eer die nog maar weinig Belgische artiesten te beurt is gevallen, al kreeg Stromae er ook een podium voor zijn comebacksingle "Santé".



Haar succes en unieke stijl is niet onopgemerkt gebleven in de VS: een maand geleden heeft Lous and the Yakuza een platencontract ondertekend bij Roc Nation, het entertainmentbedrijf van Jay-Z. De platenfirma binnen zijn bedrijf heeft onder meer ook Alicia Keys onder contract. En die neemt Lous and the Yakuza mee als voorprogramma tijdens haar Amerikaanse en Europese tournee. En ook bij de Britse groep Gorillaz mag Lous and the Yakuza deze het voorprogramma spelen. Zelf speelt ze ook tal van festivalshows, onder meer op Rock Werchter. De eerste échte festivalzomer van Lous and the Yakuza wordt dus meteen erg druk, en internationaal.