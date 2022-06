Supporters van voetbalclub Anderlecht waarschuwen: "Druk op nieuwe trainer Mazzu zal enorm zijn"

In de cafés rond het Lottostadion in Anderlecht hebben ze nog maar net het vertrek van Vincent Kompany als trainer verteerd. Nu rolt de naam van de nieuwe coach al vlotjes over de lippen. "We moeten beter doen", zegt een fan van Anderlecht. "We kunnen maar hopen dat Mazzu het verschil maakt. Maar geen slecht woord over Kompany. Hij heeft het in de gegeven omstandigheden goed gedaan vind ik."