In Kortrijk kan je vanaf dit weekend in een grote metalen tank de Leie afvaren

Met de verlaagde Leieboorden in de Kortrijkse binnenstad lijkt het watertoerisme in Kortrijk flink te groeien. Steeds meer mensen huren er een bootje of gaan de Leie op met een kano of een surfplank. De gelukkigen hebben een jacht waarmee ze de Leie afvaren.

Vanaf zaterdag kan je de Leie ook ontdekken vanuit een metalen drinkbak en enkele peddels. Het Waregemse bedrijfje TANKKD voert al jaren metalen, ronde bakken in vanuit Amerika om ze hier te verkopen als buitenzwembad, bloembak of vuurkorf. Maar nu lanceren ze het als een origineel watervoertuig in het historische centrum van Kortrijk.