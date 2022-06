Minstens elf doden na doortocht orkaan Agatha in Mexico

In het zuiden van Mexico is het dodental na de doortocht van orkaan Agatha opgelopen tot elf, dat heeft de gouverneur van de getroffen deelstaat Oaxaca gemeld. Nog 21 mensen worden vermist. In Mexico is het orkaanseizoen gestart, Agatha is de sterkste storm ooit die het land in de maand mei trof, sinds de start van de metingen.