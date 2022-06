Kortrijk doopt Groeningeabdij om tot Abby: een eigenzinnig museum voor beeldende kunst

Dat de historische site van de Groeningeabdij er dus binnenkort volledig anders uit zal zien, staat vast. Er komt een opvallend nieuw paviljoen, dat eruitziet als een moderne en strakke kapel. Door twee tentoonstellingszalen ondergronds toe te voegen, wordt de site uitgebreid met zo'n 600 vierkante meter expositieruimte.

"Met Abby tonen we aan dat we durven afwijken van het klassieke beeld van een museum", zegt Axel Ronse (N-VA), schepen van Cultuur in Kortrijk. "We durven zaken anders bekijken. We durven ambitieus zijn met de tentoonstellingen die Abby zal brengen. En als schepen van cultuur durf ik met zekerheid zeggen dat dit een stevige stap zal zijn in onze weg naar Culturele Hoofdstad 2030."