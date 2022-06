Tweedaagse beurs in Waregem moet het tekort aan vrachtwagenchauffeurs oplossen

De jobbeurs Transpo in Waregem zet het beroep van vrachtwagenchauffeurs in de kijker. In de provincie West-Vlaanderen staan er zo'n 652 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open. “Bestuurders voor vrachtwagens en bestelwagens zijn al langer een knelpuntberoep, maar het wordt steeds moeilijker om de vacatures op te vullen”, zegt Ronald Tiebaut van de werkgeversfederatie van de Belgische transporteurs, die vandaag ook aanwezig was op de jobbeurs. De provincie West-Vlaanderen kent met 1.891 ondernemingen, het grootste aantal bedrijven in de logistieke en transportsector.