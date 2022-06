Brug van Brusselsesteenweg over E19 in Zemst krijgt nieuwe leuningen en nieuw wegdek

Op de Brusselsesteenweg wordt er weinig verkeershinder verwacht. Het autoverkeer op de brug moet over versmalde rijstroken rijden, maar er blijft altijd één rijstrook in elke richting beschikbaar. Op de snelweg E19 zal er enkele nachten beperkte hinder zijn. Tijdens het plaatsen van de nieuwe leuningen, moet het verkeer op de snelweg onder de brug over versmalde rijstroken. Dit gebeurt 's avonds en 's nachts zodat de hinder beperkt blijft.

De werken zouden tot eind oktober duren.