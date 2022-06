Grote leeftijdsverschillen tussen collega's op het werk: een vloek én een zegen

Een goede mix tussen jong en oud heeft bovendien een positief effect op het welzijn van de werknemers. En ook het omgekeerde is waar, al is het effect niet bij elke leeftijdsgroep hetzelfde. "Als we werken in een organisatie waar er hele grote leeftijdsverschillen zijn tussen afgebakende leeftijdsgroepen, dan heeft dat gevolgen voor hoe je je voelt in de organisatie. En we merken dat dit bij jongeren en ouderen anders ervaren wordt", schetst De Meulenaere.