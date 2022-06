Oostends wijkcomité zoekt foto's van vroegere rosse buurt: "Binnenkort wordt dit één van de meest chique wijken van de stad"

Om de rijke geschiedenis van het Hazegras niet verloren te laten gaan, organiseert het wijkcomité op 25 juni een bijeenkomst voor oude en nieuwe bewoners. "Om een goed zicht te hebben op hoe het hier vroeger was, willen we zo veel mogelijk oude foto's van de buurt laten zien", vertelt Jean-Marie Bolle, gewezen vishandelaar en bekend als moppentapper Moustache. "Iedereen die nog beelden heeft, mag die dus doorsturen." Bolle woont zelf al jarenlang in de wijk. "Ik ben oorspronkelijk van Bredene, maar mijn vrouw was van hier", vertelt hij.

"Mensen kunnen zich nu nog moeilijk voorstellen hoe het hier vroeger was. Er werden schepen gelost en je vond het ene café naast het andere. Ik heb daar zelf trouwens regelmatig opgetreden met het orkestje waar ik toen in speelde. Maar dat uitgaansleven is er nu niet meer. Ook niet in de andere Oostendse wijken trouwens. Op de Vuurtorenwijk bijvoorbeeld waren op de Moreauxlaan vroeger wel meer dan 20 cafés. Daar schieten er nu nog een drietal van over. De tijden zijn veranderd. Mensen komen zo vaak niet meer buiten, gaan minder uit en zijn meer bezig op het internet, om computerspelletjes te spelen en naar Netflix te kijken. Dat mag van mij, maar ik vind het belangrijk om de herinnering levend te houden aan hoe het vroeger was."