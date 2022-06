Twaalfjarigen scoren slechter voor wiskunde en ICT, Onderwijsminister Weyts: "Resultaten zijn alarmerend"

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is er in de resultaten van de peiling een vertekening door corona. "We betalen een prijs voor de collectieve schoolsluitingen”, aldus Weyts. Al mag dat volgens de minister geen excuus zijn. “Wiskunde zou basiskennis moeten zijn. Deze peiling is nog slechter dan 2016 en die peiling was op zich ook al slecht. We moeten deze resultaten ernstig nemen."