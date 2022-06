Politiescholen moeten opleidingen schrappen door tekort aan kandidaten

Vorig jaar is het nog gelukt om genoeg kandidaten te selecteren. "In 2021 stelden we al vast dat de rekruteringsdienst van de federale politie onderbemand was door de jarenlange besparingen, maar we hebben dan mensen van de lokale politie laten bijspringen", zegt Nico Paelinck van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. "Maar dit jaar is het rekruteringsproces veranderd en kunnen we het cijfer niet meer halen, vooral aan Vlaamse kant door die onderbezetting."