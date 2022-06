"Echte Star Wars-fan stuurt geen haatberichten": cast van "Obi-Wan Kenobi" fel voor trollen die zwarte actrice belagen

Even vooraf: "Obi-Wan Kenobi" is de hype van het moment bij liefhebbers van het "Star Wars"-universum. De zesdelige reeks ging vorige week in première en had de beste start ooit voor een reeks op Disney+. Dat de reeks zo populair is, is wellicht te wijten aan het feit dat een erg geliefd "Star Wars"-personage centraal staat: Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor neemt opnieuw die rol op zich. De reeks vertelt hoe het verder gaat met Obi-Wan Kenobi, na het verraad van zijn beste vriend en Jedi-leerling Anakin Skywalker in "Star Wars: Revenge of the Sith". Skywalker loopt in die derde episode over naar de "dark side" en wordt zo Lord Darth Vader, een verraad waar Obi-Wan Kenobi tien jaar later nog niet over is.