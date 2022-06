"De jury heeft mij m’n leven teruggeven" en "mijn hart is gebroken": Johnny Depp en Amber Heard reageren op het verdict

Zowel Johnny Depp als Ambert Heard had niet veel tijd nodig te reageren om na de uitspraak van het vonnis in de gemediatiseerde rechtszaak tussen hen beiden. Beiden deden dat meteen na de uitspraak via sociale media.

Depp die door de rechtbank het meest in het gelijk werd gesteld, schrijft dat zijn leven en dat van zijn naast voor altijd veranderd is. “Valse, heel ernstige en misdadige aantijgingen werden tegen mij geuit via de media. Die hebben een eindeloos spervuur van haatberichten in gang gezet, hoewel er nooit een klacht tegen mij was ingediend (...) En zes jaar later heeft de jury mij m’n leven teruggegeven (...)”