Benzineprijs stijgt morgen naar nieuwe recordhoogte: 2,13 euro voor benzine 95

Het is niet de eerste keer deze maand dat we recordprijzen noteren. Op 17 mei klom benzine 95 (E10) voor het eerst in de Belgische geschiedenis boven 2 euro per liter.

De prijsverhogingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. De Europese leiders bereikten afgelopen maandag een akkoord over een verbod op de import van Russische olie. Tegen het einde van het jaar zal meer dan 90 procent van de Russische olie in Europa van de markt gehaald worden.